الفنان أحمد سعد يتصدر تريند تويتر.. والسبب

أحمد عاطف (القاهرة)



تصدر المطرب المصري أحمد سعد، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها الفنانة سمية الخشاب زوجته السابقة بعد الحفل، ما أثار الفنان أحمد سعد وجعله يرد عليها بأخرى.



وتزوج أحمد سعد ثلاث مرات قبل عقد قرانه على علياء بسيوني، إذ كانت زوجته الأولى هي لبنى بيومي أم أولاده حيث أنجب منها طفلين، ثم تزوج من الممثلة المصرية ريم البارودي، لكن علاقتهما لم تستمر طويلاً، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، فلم يستمر زواجهما لمدة شهر، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل، ثم سمية الخشاب.



واقتصر حفل عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني على الأسرة فقط، حيث خضع الزوجان لجلسة تصوير سيطر اللون الأبيض عليها.



وكانت الشائعات قد طاردت أحمد سعد وخطيبته خلال الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التلفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.