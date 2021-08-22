مصر تنفي تراجعها عن صناعة السيارة الكهربائية

أحمد شعبان (القاهرة)

نفت مصر الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تراجعها عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر «نصر E70».

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية في مصر، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات وقعت اتفاقيتين مع شركة «دونج فينج» إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة موديل E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فينج الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محليًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات في النصف الثاني من عام 2022 والتي ستحمل علامتها «نصر»، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ويستهدف هذا المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، كما يجري التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر.

كما يجري العمل على تأسيس شركة تتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة «6 آلاف نقطة شحن» للسيارات الكهربائية خلال 18 شهراً.