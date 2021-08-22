هذه الفاكهة تزيد الوزن.. توقف عن تناولها

تتجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء، كشفت الأبحاث عن بعض الحلول الجديدة لتقليل دهون البطن بنتائج مفاجئة.

وتحتوي بعض الفاكهة على سكريات طبيعية ، يحتوي البعض الآخر على سكر مضاف ، وهو مصدر قلق كبير عندما تحاول إنقاص دهون البطن.

ينصح خبراء الصحة بأن الفاكهة المجففة المحلاة والفاكهة المعبأة في شراب يجب أن تكون محظورة ، بينما يجب تناول الفواكه الاستوائية باعتدال.

ما هي الفواكه التي يمكن أن تساهم في زيادة مستويات الدهون؟



*الزبيب غني جدًا بالسكر ، حيث يحتوي على 48 جرامًا و 240 سعرًا حراريًا لكل نصف كوب.

* يتم تحلية التوت البري دائمًا تقريبًا لأنها حامضة بشكل طبيعي.

يحتوي نصف كوب من التوت البري المجفف والمحلى على 280 سعرة حرارية وما يقرب من 60 جرامًا من السكر.



*الفواكه المعلبة في الشراب هي الأسوأ على الإطلاق ، بسبب محتواها من السكر المضاف ، وبالتالي ارتفاع عدد السعرات الحرارية.



وجدت إحدى الدراسات أن كوبًا واحدًا من الكمثرى المعلب في شراب ثقيل يحتوي على 197 سعرة حرارية و 40 جرامًا من السكر.

*الفاكهة المعلبة في العصير للأسف ليست أفضل بكثير.

كوب واحد من الكمثرى المعلب في العصير يحتوي على 122 سعرة حرارية و 28 جراما من السكر ، نصفها تقريبا سكر مضاف.

إذا كنت ستأكل الفاكهة المعلبة ، فإن الماء المعبأ هو خيارك الصحي.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الكثير من السكر المضاف في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

لتجنب هذه العواقب ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بحد أقصى 10 بالمائة من إجمالي السعرات الحرارية من السكر المضاف.

إذا كنت تتناول 1800 سعرة حراري ، فهذا لا يزيد عن 180 سعرًا حراريًا من السكر يوميًا - أو ما يعادل 45 جرامًا.

* السكريات المضافة هي السبب الأكبر لدهون البطن

تشير الدراسات إلى أن السكر المضاف له تأثيرات ضارة بشكل فريد على صحة التمثيل الغذائي.



أشارت العديد من الدراسات إلى أن السكر الزائد ، غالبًا بسبب الكميات الكبيرة من الفركتوز ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن والكبد.

السكر نصف الجلوكوز ونصف الفركتوز. عندما تأكل الكثير من السكر المضاف ، فإن الكبد يفرط في الفركتوز ويضطر إلى تحويله إلى دهون.

عادةً ما تحتوي منتجات السكر المضافة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، مما يعزز زيادة الوزن.

غالبًا ما يوجد السكر المضاف في الأطعمة الحلوة ولكنه يوجد أيضًا في المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر.

"تساهم السكريات المضافة أيضًا في مقاومة الأنسولين ، وهو اختلال هرموني يزيد من خطر إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب".