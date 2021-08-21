محمد هنيدي لـ«الاتحاد»: «الإنس والنمس» خطوة جديدة في تاريخ السينما

محمد قناوي (القاهرة)

كشف النجم محمد هنيدي عن بدء استعداده لتصوير فيلم جديد بعنوان «المرعي»، الذي يجسد خلاله شخصية صعيدي يبلغ 70 عاماً، ومن المقرر بدء تصويره فور انتهائه من تصوير فيلم «الجواهرجي»، الذي يصوره حالياً، ويشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، وأحمد حلاوة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وقال هنيدي لـ«الاتحاد»: شخصية «المرعي» شخصية صعيدية حقيقية وكان جاري في المنطقة التي تربيت فيها، وهي «إمبابة» واسمه «أحمد مرعي»، وهو الذي تعلمت منه اللهجة الصعيدية، وكنت أنادي معه بالميكروفون على الفاكهة التي يبيعها، وتأثرت باللهجة لأني تربيت عليها لدرجة كبيرة.. والعم «أحمد مرعي» فرح جداً عندما احترفت التمثيل، وكان فخوراً بنجاحي كأني ابنه.

إطار كوميدي

وأضاف هنيدي: أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلم «الجواهرجي»، وتشاركني بطولته النجمة منى زكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وتظهر منى زكي في الأحداث كزوجة هنيدي، وتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات، وهذه هي المرة الثانية التي ألتقي فيها منى زكي على شاشة السينما، فقد كان اللقاء الأول قبل 23 عاماً في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» الذي تم عرضه عام 1998.

وأشار هنيدي إلى أن «الجواهرجي»، اسم مؤقت سيتم تغييره، لكن حتى الآن لم نستقر على اسمه الجديد، مشيراً إلى أن مهنته في الفيلم «بائع جواهر»، لكن ذلك لا علاقة له بعنوان الفيلم.

«الإنس والنمس»

وعبر هنيدي عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها وإشادات الجمهور على فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، الذي يعرض في دور العرض حالياً والذي تجاوزت إيراداته ثلاثين ملايين جنيه خلال أسبوع واحد من عرضه، وقال: شكراً جمهوري في مصر والخليج الذي أعجبه الفيلم، وأشكر زملائي النجوم الذين قدموا أفضل ما عندهم، وأنا حقاً سعيد بعد المجهود الذي بذلناه في فيلم «الإنس والنمس». وأضاف: عندما عرض عليَّ المخرج الكبير شريف عرفة السيناريو منذ سنة حيث أرسل لِي السيناريو، وعندما فرغت من قراءته أعجبت به جداً، حيث إنه مكتوب بطريقة مميزة، وبعدها اتصلت به وقلت له نبدأ التصوير من الغد، فقد وجدت الفيلم نوعية جديدة من الأفلام، التي تحمل فكرة مختلفة تماماً عن أي فيلم سبق تقديمه في مصر من قبل، حيث يعتمد على تيمة الرعب الكوميدي من خلال قصة جديدة، وتم تقديمها بمستوى متطور وجديد يشبه الأفلام الأجنبية بقصة ممتعة وتتناسب مع كل أفراد الأسرة.

وقال هنيدي: «الإنس والنمس»، فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا جهداً كبيراً لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل.

تعاون

وأعرب عن سعادته بالعودة للتعاون مع المخرج شريف عرفة بعد سنوات من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم «فول الصين العظيم»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في تاريخ السينما المصرية، وقال: هو مخرج بارع ويمتلك حرفية وذكاء كبيراً، إضافة إلى جودة الرؤية البصرية والحالة السمعية، وأرى أن «الإنس والنمس» يمثل خطوة جديدة في تاريخ السينما المصرية، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، لكن من نوع خاص سيثبت جودة صناعة السينما في مصر وقدرتها على مواكبة العالمية بتقديم أفلام ذات مضمون مختلف وتيمة رعب كوميدية. وعن عودته للمسرح، قال محمد هنيدي: أنا أكتب مسرحاً حالياً ولم أتوقف عنه وسأعود قريباً له.

كنت أرفض الإعلانات

عن تقديمه عدداً كبيراً من الإعلانات خلال الفترة الأخيرة قال: كنت رافضاً تقديم الإعلانات للتركيز في التمثيل بسبب ضيق الوقت، ولكن مع تطور الصناعة أصبح الإعلان به أغنية جيدة أشبه بفيلم قصير لذلك قررت خوض التجربة، وسعيد بالنجاح الكبير الذي حققته من خلالها.