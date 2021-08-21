أحمد زاهر يعيش «كدبة كبيرة» في «حكاية ورا كل باب»

القاهرة (الاتحاد)

كشف الفنان المصري أحمد زاهر لـ «الاتحاد» أنه يقوم ببطولة قصة «كدبة كبيرة» ضمن حواديت الموسم الثاني لمسلسل «حكاية وراء كل باب»، ويشاركه بطولتها هنادي مهنا، وعماد رشاد، وفتوح أحمد، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

وقال زاهر: إنه يجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى «يحيى أبو المجد»، وتناقش حكاية «كدبة كبيرة»، حكايات تريندات الـ «سوشيال ميديا» والمشاهير والبلوجر للشباب العاطلين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر الـ «سوشيال ميديا»، هي العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

وأضاف: انتهيت من تصوير أحدث أفلامي «فارس»، والذي يشاركني بطولته الفنان الكبير حسين فهمي، وإيمان العاصي، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وهو الآن في مرحلة المونتاج ليصبح جاهزاً للعرض في الموسم بموسم رأس السنة المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، بالإضافة إلى مشاهد أكشن حول «فارس»، وهو عامل محطة وقود ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على الدخول في العديد من الصراعات ومواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي «حسين فهمي»، وهو شخص شهير، لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية.

وأشار زاهر إلى أن سيناريو الفيلم أعجبه بمجرد القراءة الأولى، لذلك لم يتردد في الموافقة عليه لأسباب عدة، من بينها السيناريو المكتوب بحرفية عالية، ووجود فريق عمل محترف، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يقدمها مختلفة عن التجارب السينمائية السابقة ، وأنه يبحث دائماً عن العمل الفني المختلف، وهو ما وجده في «فارس».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر في السينما هو فيلم «زنزانة 7»، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الوقت الذي قدم فيه الفنان أحمد زاهر العمل كأول بطولة سينمائية له وشارك في بطولته نضال الشافعي، ومايا نصري، وعبير صبري، وإخراج إبرام ‏نشأت، كما أن آخر ظهور له في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «لؤلؤ»، وقامت ببطولته الفنانة مي عمر، وكل من إدوارد، ومحمد الشرنوبي، وهدير عبدالناصر.