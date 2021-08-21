حبيب إلياسي.. «آخر حبة»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى الفنان الإماراتي حبيب إلياسي من تسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان «آخر حبة»، والتي من المقرر أن يطرحها قريباً في الإذاعات الخليجية والعربية، وهي من كلمات علي إلياسي وألحان حبيب نفسه، وتم تسجيل الأغنية بين الكويت والإمارات.

ويستعد حبيب خلال هذه الفترة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي، وسيتم عرضها على حساباته الخاصة بمواقع التواصل و«يوتيوب»، وحول أغنية الجديدة، قال إلياسي: «آخر حبة»: نوع مختلف تماماً عن كل الأغاني التي قدمتها طوال مسيرتي الفنية من ناحية الكلمات واللحن والإيقاع والتوزيع، فهي تحمل اللون الشبابي ذات الإيقاع السريع، وتدمج الموسيقى الغربية في قالب خليجي.

وفي إطار توجهه إلى إصدار الأغنيات الرومانسية، فقد انتهى حبيب أيضاً من تسجيل 3 أغنيات تحمل هذه النوعية، ومن المقرر إصدارها بعد «آخر حبة» التي فضل طرحها أولاً نظراً للفكرة و المضمون الجديدين للأغنية.

ويذكر أن آخر أعمال إلياسي الغنائية هي أغنية «أثقل» التي طرحها للجمهور في عيد الأضحى الماضي، وهي من كلمات علي إلياسي، ولحنها حبيب بنفسه.