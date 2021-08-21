4 نصائح للتغلب على الكسل

ترجمة: عزة يوسف

يمنعنا الكسل عن القيام بالكثير من الأشياء المهمة، ويمكن أن يعيق الاستذكار، لا سيما إذا أصبح عادة تؤثر بشكل سلبي على درجاتك أو أهدافك المستقبلية، ويقدم موقع «Inspiring Tips» بعض النصائح التي تساعدك في التغلب على الكسل في الدراسة:

مكان مريح

يساعد وجودك في مكان مريح سواء في مقهاك المفضل أو في غرفة نومك البعيدة عن المشتتات في إراحة عقلك للتركيز على الدراسة.

خطة للدراسة

يساعدك وضع خطة للدراسة في تنظيم مهامك ومتابعة دروسك بشكل أسهل، خطط للمهام المطلوبة منك، وبهذه الطريقة، تتمكن من تحديد أولوياتك والانتهاء منها في الوقت المحدد.

قائمة بالمهام

يمكنك عمل قائمة بالمهام التي يجب فعلها على قطعة من الورق اللاصق، حيث إنها سهلة الاستخدام ويمكن وضعها في أي مكان تراها فيه في كل وقت لتذكِّرك بما عليك فعله بعد ذلك.

تخلص من المشتتات

من الأفضل التخلص من كافة المشتتات من حولك مثل إطفاء التلفاز أو اتصال الإنترنت، أو ببساطة حول هاتفك إلى الوضع الصامت أو اطلب من شريكك في الغرفة أو أحد أفراد الأسرة منحك الخصوصية، لأن ذلك يساعدك على التركيز والمذاكرة بفاعلية.