منع المخمورين من قيادة الأفيال

كولومبو (أ ف ب)

أعلنت سريلانكا أخيراً سلسلة إجراءات لحماية الفيلة الأليفة، من بينها حظر قيادة فيل على أي شخص شرب الكحول. فإلى جانب الفيلة المستخدمة للعمل، كنقل جذوع الأشجار أو السياح، يملك عددٌ من أثرياء سريلانكا فيلة مدجنة، ومنهم رهبان يظهرون ثراءهم بهذه الطريقة. ولكن تكثر الشكاوى مما تتعرض له هذه الحيوانات من سوء معاملة وقسوة. ومن بين الإجراءات الجديدة ، إلزامية السماح للفيل بالاستحمام لمدة ساعتين ونصف ساعة على الأقل يومياً، وإجراء زيارتين طبيتين بيطريتين له سنوياً. أما الفيلة المستخدمة في الأعمال الشاقة، فلا يمكن تشغيلها من الآن فصاعداً إلا أربع ساعات في اليوم.