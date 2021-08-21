جيمس بوند يواجه رامي المصـري

لندن (أ ف ب)

يقام العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند «نو تايم تو داي» في لندن في سبتمبر المقبل. وتنطلق عروض الفيلم في دور السينما بعد يومين. وكان من المقرر أساساً أن يقام العرض العالمي الأول في لندن في 31 مارس 2020، لكنه أرجئ مرات عدة بسبب جائحة كوفيد-19. وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع. أما «الشرير» في القصة، فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019.