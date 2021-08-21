الخفافيش تتصرف كالأطفال الرضع

واشنطن (أ ف ب)

يبدو أن بعض صغار الخفافيش ثرثارة جداً، وهي تلجأ إلى المناغاة، تماماً كالأطفال الرضّع لدى البشر. يمر جميع أطفال العالم بهذه المرحلة من التلفظ المكثف بأشباه كلمات بلا معنى، من مثل «غاغا» و»بابابا» وسواها... بغية تعلّم التحكم بنظامهم الصوتي. وتُظهر دراسة في مجلة «ساينس» المرموقة أن نوعاً من الخفافيش موجوداً في أميركا الوسطى يلجأ أيضاً إلى هذا التمرين الذي تشبه خصائصه المناغاة البشرية. وتشرح المعدّة المشاركة للدراسة ميريام كنورنشيلد من متحف التاريخ الطبيعي في برلين أن «الأطفال البشر يثرثرون على ما يبدو للتفاعل مع والديهم، وعندما يكونون بمفردهم، لاستكشاف أصواتهم وهذا أيضًا ما يلاحظ لدى هذا النوع من الخفافيش».