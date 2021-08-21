تطبيق يحمي المرأة من التحرش

باريس (د ب أ)

أطلقت فرنسا تطبيقاً جديداً لحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في المهرجانات. وتم إنشاء تطبيق «سافر» من قبل المنظمين في مهرجان «مارساتاك» في مارسيليا، وسيتم استخدامه هناك للمرة الأولى مطلع هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى التطبيق نفسه، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال إشارة مساعدة، سيكون هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه من التدخل بسرعة حال الطوارئ. وتم وضع منصة في المهرجان، كمساحة آمنة ونقطة اتصال. وباستخدام التطبيق مجهول الهوية، يمكن للأشخاص الإبلاغ عن أنهم شاهدوا تحرشاً أو اعتداء جنسياً. ويمكن لأي شخص يشعر بالضيق أو عدم الارتياح استخدام التطبيق أيضاً.