محمد عساف: أقدم ألواناً متنوعة في حفل دبي

مراد اليوسف (دبي)

أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف لـ«الاتحاد» سعادته بالوقوف من جديد أمام الجمهور في دولة الإمارات من خلال دبي، وقال: صيف دبي يحمل الكثير دائماً من المفاجآت، ويشرفني أن أكون أحد المشاركين في هذا الحدث، والغناء أمام الجمهور الخليجي والعربي في قاعة راشد بمركز دبي التجاري إلى جانب زملائي الفنانين بلقيس أحمد وسيف نبيل، مضيفاً أن السهرة الغنائية تحمل ألواناً غنائية مختلفة ومتنوعة حسب كل فنان مشارك.

وسيقام الحفل الغنائي للفنان محمد عساف وبلقيس وسيف نبيل في قاعة راشد بمركز دبي التجاري، 27 أغسطس الحالي.

من ناحية أخرى، أبدى عساف رضاه التام عن الأصداء التي ترافق أغنيات ألبومه الأخير «قصص من فلسطين» وانتشاره بين الجمهور في كل الدول العربية، والذي يقوم بطرح أغنياته بشكل أغنية تلو الأخرى من إنتاج محمد عساف نفسه، بهدف أن تلاقي كل أغنية من الألبوم حقها في الانتشار والاهتمام والتوزيع، حيث يصل عدد أغنيات الألبوم إلى 7 أغنيات.