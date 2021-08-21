خلافات عائلية تنتهي بكارثة في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

انتهت خلافات عائلية بين زوج وأسرته إلى كارثة هزت الشارع في مصر بسبب بشاعة الفعل الذي أقدم عليه الرجل.

فقد قام الزوج بإشعال النار في زوجته وأبنائه، اليوم السبت، بعد رفضهم رغبته في بيع المنزل.

وقعت الحادثة في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) حين أشعل الزوج النيران فى زوجته واثنتين من بناته، بسكب مواد مشتعلة عليهن داخل المنزل.

وقد نقلن جميعاً إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم جراء الحروق التي لحقت بأجسامهن.

وتحفظت السلطات المصرية على الأب بعد تقديم العلاج له داخل المستشفى وسيعرض على النيابة العامة لسماع أقواله.