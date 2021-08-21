سعد الصغير يتصدر تريندات السوشيال ميديا.. والسبب

أحمد عاطف (القاهرة)



تصدر الفنان المصري الشعبي سعد الصغير تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج ببث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال قضاء إجازته الصيفية بالإسكندرية (شمالي مصر) بمنطقة الشاطبي، وخلال البث المباشر وأثناء توجهه إلى شاطئ الشاطبي، التقى طفلين مشردين على كورنيش الإسكندرية.



وروى أحدهما مأساة الحياة الصعبة، موضحاً أن زوج والدته كان يريد تشغيلهما في العملات المزيفة، لكنهما رفضا.



ووجه الفنان سعد الصغير رسالة لأم الطفلين بأن ولديها ينامان في الشارع، وأنهما سيعيشان لديه إذا ما احتاجتهما.



ووصف سعد أن ما يفعله بأنها «تجارة ناجحة مع الله»، ووعد بأنه سيصطحب الطفلين معه إلى القاهرة ويقوم بتأجير غرفة لهما للإقامة بدلاً من الإقامة في الشارع والبحث عن عمل ملائم لهما.