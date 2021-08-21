مصر تستهدف تحويل 3.7 مليون فدان للري الحديث

شعبان بلال (القاهرة)

أكدت مصر، اليوم السبت، استهداف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث لمواجهة الشح المائي، وترشيد استهلاك المياه.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن بلاده تستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وطرح عدد 557 مسقى في 6 محافظات، بهدف تأهيل المساقي في جميع الأراضي القديمة.

وأوضح الوزير المصري أن هذا المشروع العملاق يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي، من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وتنفذ مصر عدة مشروعات عملاقة، على رأسها مشروع تبطين الترع والري الحديث وغيرهما بهدف ترشيد استهلاك المياه، لمواجهة التحديات المائية.