مصر.. انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

شعبان بلال (القاهرة)



بدأ طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة 2021 في مصر، اليوم السبت، في تسجيل رغبات القبول بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي لمدة 5 أيام، على أن تنتهي أعمال تسجيل رغبات 25 أغسطس الجاري



وتصدر تنسيق المرحلة الأولى 2021، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة التي يزيد فيها البحث من قبل الطلاب على كيفية تسجيل الرغبات.



وأعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة.



وحددت الوزارة المصرية الحد الأدنى لهذه المرحلة، ففي الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22954، وفي الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 16293، وفي الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 79033، ويبلغ الإجمالي الكلى لعدد الناجحين 118280 طالبا.