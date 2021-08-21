رنا سماحة تتصدر الأكثر بحثاً لهذا السبب!

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة رنا سماحة، اليوم السبت، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلانها عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت سماحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت قائلة:«إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا».

ونالت رنا سماحة إعجاب الجمهور بسبب الطريقة التي أعلنت بها عن حملها، وانهالت التعليقات والتهاني، حيث كتبت إحداهم:«ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا، بينما قالت أخرى:»ربنا يقومك بالسلامة يارب يا أحلى مامي«.

وكانت رنا سماحة قد طرحت أغنية»أستاذ تمثيل«، وأغنية»أوبا«والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم، بينما كان آخر أعمالها في دعاء دينى يحمل اسم»يا واسع الرحمات".