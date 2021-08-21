شريف مدكور يتصدر الأكثر بحثاً بسبب إصابته بهذا المرض

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الإعلامي المصري شريف مدكور، اليوم السبت، الأكثر تداولا على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد إعلانه تعرضه لأزمة صحية.

وكتب مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن".

وفي وقت سابق، حذر مدكور متابعيه عبر إنستغرام من الأطعمة الملوثة والتي تسببت في إصابته بفيروس A ، قائلا "فيروس A "الصفراء" صعب جدا خدوا بالكم من أي أكل ملوث".

وتفاعل الجمهور مع منشور مدكور، حيث علق أحدهم " ألف حمدلله على السلامة استاذ شريف الله يحفظك ويبعد عنك كل شر وكل عين"، بينما قال آخر "ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك يارب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شريف مدكور لأزمة صحية، لكن سبق أن تعرض لأزمات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فقد أصيب بفيروس في الدم وسرطان القولون أيضا وخاض معركة السرطان نال دعما كبيرا وقتها.