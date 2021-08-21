علماء يعثرون على تمثال خشبى عمره أكثر من 1600 عام

أعلن عدد من علماء الآثار الأيرلنديون، العثور على تمثال خشبى منحوت، يزيد عمره عن 1600 عام، على بعد نحو ستة كيلومترات من مستوطنة ملكية تعود لعصور ما قبل التاريخ.

وكشف العلماء عن أنه تم نحت التمثال من جذع شجرة بلوط، وهو شخصية مجسمة برأس دائري صغير، وأكتاف ضيقة وجسم طويل مغطى بشقوق أفقية عميقة، يعود إلى العصر الحديدي، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتم اكتشاف عصور ما قبل التاريخ في أيرلندا من خلال الأدلة الأثرية التي نمت بمعدل متزايد خلال العقود الماضية، يبدأ الأمر بأول دليل على وجود بشري في أيرلندا نحو عام 10500 قبل الميلاد، وينتهي مع بداية السجل التاريخي نحو عام 400 ميلادي.