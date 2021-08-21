نصائح للحفاظ على وزنك بسهولة.. تعرف عليها

يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على وزنك. وإنقاص الوزن او الحفاظ عليه ليس سهلا ، فالكثير من الأشياء تؤثر على الوزن بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر والجنس ونمط الحياة وعادات الأسرة والثقافة والنوم وحتى المكان الذي تعيش وتعمل فيه، ويمكن لبعض هذه العوامل أن تجعل من الصعب إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

لكن ممارسة النشاط واختيار الأطعمة الصحية له فوائد صحية للجميع بغض النظر عن عمرك أو وزنك، من المهم أن تختار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وأن تكون نشطًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع لتساعدك في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

أبرز الطرق للحفاظ على الوزن





1- الحد من حجم الجزء للتحكم في تناول السعرات الحرارية.

2- أضف وجبات خفيفة صحية خلال اليوم إذا كنت ترغب في زيادة الوزن.

3- كن نشيطًا بدنيًا قدر الإمكان.

4- اختر الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ولكن ليس بها الكثير من السعرات الحرارية.

5- قد يفيد البروتين في الحفاظ على الوزن من خلال تعزيز الشبع وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل إجمالي السعرات الحرارية.

6- قد يساعد الحد من تناول الكربوهيدرات ، خاصة تلك المكررة ، في منع استعادة الوزن.

7- قد يساعد رفع الأثقال مرتين في الأسبوع على الأقل في الحفاظ على الوزن عن طريق الحفاظ على كتلة العضلات ، وهو أمر مهم للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.

8- قد يؤدي شرب الماء بانتظام إلى تعزيز الشعور بالامتلاء وزيادة التمثيل الغذائي ، وكلاهما عاملين مهمين في الحفاظ على الوزن.