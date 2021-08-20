معمر ناج من الحرب العالمية الثانية يهزم كورونا مرتين

الاتحاد (مصطفى أوفى)

تمكن جندي بريطاني سابق قاتل خلال الحرب العالمية الثانية، يبلغ الآن من العمر 101، من هزيمة فيروس كورونا المستجد مرتين.

قضى جاك آنال، عيد ميلاده هذا العام في فتح آلاف البطاقات من الغرباء في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

وصلت إلى جاك أكثر من 5 آلاف بطاقة عيد ميلاد. كانت البطاقات كثيرة لدرجة أن الموظفين في دار الرعاية، حيث يعيش في مدينة هاليفاكس البريطانية، غطوا بها غرف وممرات المبنى.

نجا جاك من إصابتين بوباء كوفيد-19. وقال إن الطعام الجيد هو مفتاح طول العمر.

وأضاف جاك "لقد كان اليوم رائعًا للغاية. وتأثرت لكون هؤلاء الناس فكروا بي. إنه أمر لا يصدق، لا أعرف كيف تم كل هذا".

وأوضح "أريد فقط أن أشكر الجميع في جميع أنحاء العالم والبلد لجعل هذا اليوم مميزًا للغاية".

وأكد "سوف يستغرق مني 101 سنة لقراءة جميع البطاقات".

إلى جانب ذلك، قامت القوات الجوية ورئيس بلدية مدينة هاليفاكس بزيارة المعمر.

وليس لجاك عائلة في المملكة المتحدة وكان منزعجًا لأنه لن يتمكن من الاحتفال مع ابنته ماري، التي تعيش في أستراليا.

لمحاولة رفع معنوياته، ناشد فيكي جودجين، مدير دار الرعاية التي يعيش فيها جاك منذ عام 2016، الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي إرسال بطاقات أعياد الميلاد إلى جاك.

لقيت الفكرة صدى لدى الآلاف وتلقى جاك بطاقات من الآلاف في هاليفاكس وخارجها.

أما ابنته ماري، التي تعيش في مدينة سيدني الأسترالية، فلم تزره منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة فيروس كورونا.

لكنها اتصلت به هاتفيا وقالت: "أبي رجل رائع كان دائما يدعم المقربين منه".