محمد رمضان ينشر صورة عائلية على "إنستجرام"

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد رمضان، الجمعة، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما شارك جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام" مع والدته.

وعلق رمضان على الصورة قائلا "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها".

ووعد الفنان الشاب جمهوره يوم الجمعة، بـ"أقوى حفلة في الساحل، ثقة في الله نجاح".

ويستعد الفنان محمد رمضان لحفل في الساحل الشمالي، مساء الجمعة، حيث سيقدم فقرات استعراضية على خشبة المسرح الليلة، وعددا كبيرا من أشهر أغانيه.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور محمد رمضان والحفل المقرر. وعلق أحدهم على صورته مع والدته قائلا "محمد رمضان بصورة عفوية مع والدته".

وانتهى محمد رمضان من بروفات الحفل، أمس الخميس، وكان معه العديد من الراقصين الذين سيشاركونه تقديم فقرات استعراضية على خشبة المسرح الليلة، حيث تعد هذه ثاني حفلاته في الساحل بعد المرة الأولى والتي كانت في عام 2019.