«فيسبوك» تتيح غرف اجتماعات متطورة

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» إطلاق خدمة جديدة مخصصة للتعاون المهني، تتيح للمستخدمين عقد اجتماعات بواسطة خوذ الواقع الافتراضي «أوكولوس»، وهي خطوة إضافية نحو بناء الـ«ميتافيرس»، وهو عالم سيمتزج فيه الحقيقي والافتراضي في نهاية المطاف على نحو متناغم. ويظهر المشاركون في «غرف العمل» («ووركرومز») حول طاولة مستديرة على شكل صور رمزية («أفاتار») للأشخاص تشبه شخصيات الرسوم المتحركة. ويمكن للمجتمعين التفاعل بواسطة ميكروفون، أو من خلال الرسم على لوح أبيض افتراضي باستخدام أجهزة التحكم مِن بُعد التي تنقل إيماءاتهم، أو يستطيعون حتى بث ما يظهر على الشاشة أمامهم في المكان الذي يوجدون فيه فعلياً.