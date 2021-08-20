روبوت بشري من تيسلا

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن رئيس «تيسلا» إيلون ماسك عن مشروع روبوت معدني بشري سيكون قادراً على تأدية مهام متكررة، وسيعمل بالتكنولوجيا نفسها المستخدمة في المركبات شبه المستقلة التي تنتجها الشركة. ووعد رجل الأعمال بأن يكون نموذج أولي من «تيسلا بوت» جاهزاً السنة المقبلة، وستكون لكل من يديه خمسة أصابع، فيما سيكون جسمه أبيض وأسود غير محدد الجنس. واعتبر ماسك أن «تيسلا» هي «بالتأكيد أهم شركة روبوتات في العالم، لأن السيارات عبارة عن روبوتات شبه واعية تسير على عجلات، مزودة بجهاز كمبيوتر مخصص للقيادة الذاتية».