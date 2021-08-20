تحديد موعد عرض فيلم جيمس بوند الجديد

ذكر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من السلسلة والذي يحمل اسم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" هو 28 سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان ليدحض شكوكاً في وسائل إعلام معنية بالترفيه بشأن موعد العرض الأول وقالت إنه قد يتأجل مجدداً بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق العالم مما أدى لتراجع حاد في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في الأسابيع الماضية.

وذكرت تغريدة على حساب بوند على "تويتر" أن العرض العالمي الأول للفيلم سيقام في لندن في 28 سبتمبر.

وتم تأجيل موعد عرض الفيلم ثلاث مرات منذ بدء الجائحة في مارس 2020 مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.

وأفلام بوند من بين الأكثر قيمة وأهمية في هوليوود إذ تمكن فيلم (سبكتر) في 2015 من جمع 880 مليون دولار أميركي من شباك التذاكر حول العالم بينما جمع (سكاي فوول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.