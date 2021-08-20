الاعتذارات تهدد «رمضان كريم»

محمد قناوي (القاهرة)

يواجه الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، الذي يجري الاستعداد لتصويره للعرض الرمضاني 2022، أزمة كبيرة تهدد خروجه للنور بعد أن تعرض المسلسل لسلسلة من الاعتذارات لأبطاله الرئيسيين، بدأت بالفنانة روبي التي أعلنت عدم مشاركتها في الجزء الثاني بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم «أكس» مع النجم أحمد حلمي، وتبدأ تصويره خلال شهر سبتمبر القادم، وفيلم «فينوس» مع آسر ياسين، وإخراج هادي الباجوري، كما تستعد لتصوير فيلمها الجديد «شغل خواجات» من تأليف شادي سلامة، واستكمال تصوير مشاهدها المتبقية في أفلام فيلم «بره المنهج».

أما ثاني أبطال المسلسل الذي أعلن اعتذاره عن استكمال الجزء الثاني، فهو الفنان شريف سلامة، والذي يرى أن مساحة وطبيعة الدور الذي قدمه في الجزء الأول عام 2017، لا تتناسب مع المرحلة الفنية التي يعيشها حالياً، وكان آخرها قيامه بدور البطولة في مسلسل «أسود فاتح» أمام هيفاء وهبي، و«لحم غزال» أمام غادة عبد الرازق، والذي عرض في رمضان الماضي.

وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت ثالث البطلات «سهر الصايغ» اعتزارها عن استكمال دورها في الجزء الثاني من المسلسل لعدم رضاها عن مساحة الدور الذي قدمته في عام 2017، وحصدها أدواراً رئيسية في آخر أعمالها من مسلسل «الطاووس» الذي عرض في رمضان الماضي.

وتجري الشركة المنتجة ترشيحات جديدة لفنانين ليحلوا محل الأبطال الثلاثة.

يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» في سباق دراما رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، وريهام عبدالغفور، وسيد رجب، ونجلاء بدر، وسهر الصايغ، ويناقش تفاصيل وعادات الحارة الشعبية المصرية خلال أيام الشهر الكريم.