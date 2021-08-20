منشورات توم هانكس على انستجرام غامضة

القاهرة (الاتحاد)

أثار النجم الأميركي توم هانكس الجدل بسبب نشره العديد من المنشورات الغريبة الغامضة على موقع انستجرام والتي تتضمن أشياء عشوائية يجدها أثناء سيره في الشارع.

هانكس يمتلك منصة ضخمة تحتوي على 9.4 مليون متابع على انستجرام يشارك معهم هواياته الغريبة، ومن هذه الهوايات التقاط صور لأشياء فقدها أصحابها والتي وجدها في أماكن عديدة مثل القفازات والجوارب والأحذية والبطاقات، إلا أن كل منشور يتضمن شرحا مبهما موقّع باسمه «هانكس».

وانقسم رد فعل المعجبين حول هذه المنشورات، فبعضهم يشعرون بالحيرة ويرون أن هوايته «غريبة»، في حين يدافع آخرون عنه.

وأوضح موقع «The Things» أن هذه المنشورات غير الضارة أدت إلى سلسلة من نظريات المؤامرة بشكل صريح، حيث يزعم المتآمرون أن المنشورات عبارة عن تذكار لجرائم تم ارتكابها، وبالطبع تلك المزاعم لا أساس لها على الإطلاق.

وانتشرت الشائعات كالنار في الهشيم، ووجد هانكس نفسه ضحية بدون قصد لنظرية المؤامرة بأنه يقود عصابة من المنحرفين، مع وابل من الكراهية في التعليقات، ولم يكن أمامه خيار سوى تعطيل كافة التعليقات على حسابه في انستاغرام، ووضع إشارات باسمه بسبب الإشارة إليه دائماً في منشورات مزعجة.