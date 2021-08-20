نشاط سينمائي لنجوم دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يركز غالبية النجوم الذين قاموا ببطولة مسلسلات تلفزيونية خلال شهر رمضان الماضي على السينما في الفترة المقبلة، حيث بدأ بعضهم تصوير أدوارهم في أفلام جديدة، في مقابل استكمال البعض الآخر لتصوير أفلام كانت توقفت طوال الفترة الماضية لأسباب إنتاجية.

السقا بين «العنكبوت» و«السرب»

ويأتي في مقدمتهم أحمد السقا الذي شارك في رمضان الماضي في مسلسل «نسل الأغراب»، حيث يعرض له قريباً أكثر من فيلم جديد، وقال السقا لـ «الاتحاد»: إنه استكمل مؤخراً تصوير دوره في فيلم «العنكبوت»، الذي يشاركه بطولته منى زكي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد ممدوح، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد جلال، ويجسد فيه شخصية تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويدخل بسببها في مشاكل ومطاردات عديدة، سواء من زملائه أو من رجال الشرطة، وأشار إلى أنه ينتظر عرض فيلم «السرب» مع آسر ياسين، وشريف منير، ومنى زكي، وقصي خولي، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وإخراج أحمد جلال، ويتناول واقعة قتل عدد من الأقباط المصريين على يد الجماعات التكفيرية في ليبيا، ولفت إلى أنه يشارك كضيف شرف في فيلم «قصة 200 جنيه» مع هاني رمزي، وليلى علوي، ونيللي كريم، حيث يجسد فيه شخصية سائق تاكسي.

كريم و3 أفلام جديدة

أما كريم عبدالعزيز، الذي شارك في رمضان في «الاختيار 2»، فقال: إنه استكمل مؤخراً تصوير دوره في فيلم «كيرة والجن» مع أحمد عز، وهند صبري، وروبي، وأشار إلى أنه يستعد للمشاركة في فيلمين جديدين، هما الجزء الثالث من «الفيل الأزرق»، و«شلة ليبون» من تأليف تامر حبيب وإخراج ساندرا نشأت.

عز و4 أفلام متنوعة

ويشارك أحمد عز الذي قام في رمضان ببطولة «هجمة مرتدة» في بطولة أربعة أفلام جديدة، هي «الجريمة» مع منة شلبي، وماجد الكدواني، وسيد رجب، ومحمد جمعة، وإخراج شريف عرفة الذي تعاون معه من قبل في «الممر»، وأبدى عز سعادته بالفيلم الذي يعتبره نقلة جديدة ومهمة سواء في السينما المصرية، أو في نوعية أدواره الفنية بشكل عام، وأشار إلى أنه يستعد لتصوير دوره في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» بعدما استكمل تصوير دوره في «كيرة والجن»، الذي تأجل أكثر من مرة لأسباب إنتاجية، كما يشارك في «شلة ليبون».

كرارة .. «كازبلانكا 2»

وبعدما شارك أمير كرارة في رمضان في «نسل الأغراب»، ركز على السينما، حيث تعاقد على الجزء الثاني من فيلم «كازبلانكا»، الذي شاركه بطولة جزئه الأول غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة التشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، وتحدث بينهم مشاكل كبيرة بسبب إصرار أحدهم على الاستحواذ على إحدى عمليات السطو، وذلك لحساب رجال المافيا.

منى زكي

أما منى زكي التي حققت نجاحاً لافتاً في رمضان من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، فتعاقدت على بطولة فيلم جديد هو «الجواهرجي» مع محمد هنيدي، ولبلبة، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، كما استكملت دورها في فيلم «العنكبوت»، الذي يعرض تجارياً للجمهور بداية من 18 الجاري.

هند ونيللي

تواصل هند صبري حضورها السينمائي، بعدما شاركت في رمضان في مسلسل «هجمة مرتدة»، حيث تشارك في ثلاثة أفلام جديدة، هي «كيرة والجن»، و«السرب»، و«الفيل الأزرق 3»، وهو ما يتكرر مع نيللي كريم التي قدمت في رمضان مسلسل «ضد الكسر»، حيث تشارك في أربعة أفلام جديدة، هي: «قصة 200 جنيه»، و«كازبلانكا 2»، و«الفيل الأزرق 3»، و«العميل صفر» مع أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولبلبة، وشريف دسوقي.