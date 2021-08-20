كيف نحسن قدرتنا على التعلم؟

د. شريف عرفة

كلنا نحتاج إلى التعليم طوال الوقت.. إمّا لتعلم منهج دراسي يمكننا من النجاح في المدرسة أو التخرج في الجامعة.. أو تطوير مهاراتنا المهنية بما يمكننا من مواكبة مستجدات المجال الذي نعمل فيه..

لكن.. كيف يمكننا تحسين قدرتنا على التعلم؟

عن هذا الموضوع، حاورنا الباحثة شانتيل برات «Chantel Prat» من جامعة «واشنطن»، المتخصصة في دراسة علم الأعصاب وآليات التعلم في المخ، كي نعرف العوامل التي تساعد في تحسين قدرتنا على التعلّم.

التعلّم أنواع

تقول البروفيسور برات: إن هناك مهارات ذهنية مفيدة لكل عمليات التعلّم، مثل مهارة ربط المعلومات الجديدة بالخبرات القديمة، والقدرة على استرجاع المعلومات من الذاكرة.. هذه مهارات مفيدة للتعلم عموماً..

لكن هناك مواد دراسية ومجالات معينة، تحتاج لمهارات محددة.. كالقدرة على التخيل وتمثيل العلاقات المكانية ذهنياً، على سبيل المثال، والتي تساعد في دراسة الهندسة وتخيل الأجسام والمباني ثلاثية الأبعاد، ولكنها ستكون أقل أهمية في مادة دراسية أخرى كتعلم اللغات الأجنبية مثلاً.

التعلم لا يعتمد على مهارة واحدة. وهو ما يفسر كون بعض المجالات صعبة على بعض الأشخاص دون عن غيرها، باعتبار «القدرة على التعلّم» ليست مهارة واحدة.

مخ أسرع تعلّماً

ما الذي يميز مخ الشخص سريع التعلّم؟ تقول برات: إن الإيقاعات العصبية مرتبطة بالقدرة على التعلم السريع.. فعند إجراء رسم مخ للأشخاص سريعي التعلم، وجدوا تردداً عصبياً مرتفعاً في الفص الأيمن من المخ، هو «بيتا 13-30 هرتز»..

تشرح الباحثة ذلك بقولها: إن موجات بيتا ترتبط بالتركيز على الهدف والحفاظ على مستوى عال في الأداء، وبالذاكرة وعمليات التفكير الموجهة داخلياً. وفي الغالب، يستطيع الإنسان تغيير موجات مخه ليصل لهذا التردد. حيث إن هناك أبحاثاً وجدت أن تدريبات الارتجاع العصبي «نيوروفيدباك» يمكن أن يساعد الأشخاص على تغيير أنماط تردد الدماغ المميزة وتغيير سلوكياتهم. «أي أن يجلس الشخص أمام شاشة تعرض له شكل موجات مخه في نفس اللحظة، وعليه التركيز لتهدئتها أو إيصالها للنمط المطلوب. وهو ما يستخدمه الباحثون في دراساتهم».

كيف تصبح سريع التعلّم؟

بعيداً عن الطرق التي تستخدم في التجارب العلمية في مراكز الأبحاث، كيف يمكن للشخص العادي أن يحسن من قدرته على التعلم بشكل أكثر فعالية؟

تقول الباحثة: إن هناك نقطة جوهرية ينبغي وضعها في الاعتبار لكونها تكون نقطة الانطلاق الأولى لكل مقبل على تعلّم أي شيء معقد.. وهو وجود «الدافع القوي». رغم بساطة هذا الأمر، فإنه مهم للغاية، فحين تسأل نفسك «لماذا أتعلم هذا؟»، فإن وجود هدف حقيقي ذي معنى وقيمة بالنسبة لك، سيجعل التعلم أكثر إمتاعاً وأقل مللاً، ويساعدك في الاستمرار في المحاولة حين تصبح الأمور صعبة، كما سيساهم بشكل فعال في إشراك عقلك وتفعيل آليات تعلم الشيء الذي تقوم بدراسته.

وهو عكس ما يحدث حين يقبل الإنسان على تعلّم شيء ما ولكن على سبيل الواجب أو باعتباره عبئاً ثقيلاً ينبغي الانتهاء للخلاص منه، لأنه مفروض عليه، دون شغف أو غاية شخصية. وقتها سيكون التعلم أكثر صعوبة بالتأكيد.