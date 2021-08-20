آبل تستعد لطرح كيبورد به ماوس مدمجة

شعبان بلال (القاهرة)

تقدمت شركة آبل الأميركية للحصول على براءة اختراع لمنتج جديد وهو ماوس قابلة للطي والدمج في لوحة المفاتيح. وأكدت آبل في إعلانها عن فكرتها الجديدة أنها تريد أن تريح عملاءها بأن تقدم لهم لوحة مفاتيح تحتوي على ماوس قابل للدمج معها، أو الانفصال عنها، وذلك من خلال مفتاح في جانب لوحة المفاتيح يتحكم في عمل الماوس الجديد. وقدمت عملاقة التكنولوجيا الأميركية نماذج مختلفة لتصميم الماوس الجديد، ومن خلال إحدى هذه التصميمات ستكون الفأرة الجديدة عنصراً واحداً يمكن إدراجة في هيكل لوحة المفاتيح، بينما في التصميمات الأخرى يظهر مفتاح جانبي يمكن مستخدم آبل من إزالة الفأرة من الهيكل المعدني للكمبيوتر المحمول. وفي تصميم آخر قدمت آبل فكرة لإزالة مجموعة من المفاتيح بدلًا من مفتاح واحد لتسمح للفأرة الجديدة بالخروج من الكيبورد، لكن لم تعلن آبل عن التصميم النهائي حتى الآن. وكانت آبل قد تقدمت بطلبات براءة اختراع أخرى من هذا النوع، وفي العام الماضي كان لها تجربة مع أجهزة AirPods التي يمكن للمستخدم أن يتحكم فيها من خلال الإيماءات، وليس إيماءات الرأس فقط، وإنما يمكن لأسنانه أو لسانه أن يتحكم في سماعات الأذن، ومازالت هذه التجربة في مرحلة التطوير قبل طرحها للمستخدمين بشكل فعلي. ومن المتوقع أن تطرح آبل الماوس الجديدة بعد الكثير من التجارب عليها، حيث يتوقع خبراء التكنولوجية أن تكون هذه الميزة مفيدة وتقنية لا يمكن الاستغناء عنها، وسيكشف المستقبل القريب عن نجاح أو فشل هذه الفأرة.

