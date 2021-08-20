مصر.. موكب زفاف ينتهي بكارثة

أحمد عاطف (القاهرة)

تحول حفل زفاف بإحدى قرى محافظة البحيرة المصرية إلى عزاء بعدما انحرفت إحدى سيارات موكب العروسين عن مسارها، وسقطت في مصرف للمياه بالقرية.

وبعد وقوع الحادث هرع أهل القرية لمساعدة كل من في السيارة على الخروج منها قبل الغوص في المياه إلى الأبد، وتمكنوا فعلاً من إنقاذ حياة شابين في منتصف العشرينيات، إلا أن أحدهم قد فارق الحياة لحظة ارتطام السيارة بالمياه بعد التفافها أكثر من مرة على الطريق، وفقدان السائق السيطرة عليها.

ويتلقى المصابون العلاج في أحد مستشفيات محافظة البحيرة، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، والتي بينت وجود كسر مضاعف في الفخذ الأيمن للمصاب الأول عمرو جمال، بينما أصيب الثاني، ويدعى محمد إبراهيم السعداوي باشتباه كسر في الحوض والفخذ الأيسر.

وستتولى النيابة التحقيق مع الناجيين، بعد تماثلهما للشفاء وسماح الأطباء لهما بالإدلاء بشهادتهما، عن سبب الحادث، واللحظات التي سبقت انقلابها وسقوطها في المياه، ليتحول موكب الزفاف إلى مأتم، ويتبادل أهل العروسين التعازي بدلاً من تبادل التهاني في ليلة العمر.

وبعد تحرير محضر بالواقعة إثر استدعاء أهالي القرية لقوات الشرطة المصرية، أمرت النيابة العامة في المحافظة بنقل جثة المتوفى ذي الثلاثين عاماً، ويدعى حامد محمود إلى المشرحة تحت رعايتها، لبدء تشريحها والكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.