مدحت شلبي يتصدر تويتر والأكثر بحثاً.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر المعلّق الرياضي المصري ولاعب كرة القدم السابق مدحت شلبي، اليوم الجمعة، الأكثر بحثاً وتداولًا على محرك البحث العالمي جوجل، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد هجومه على جماهير النادي الأهلي بسبب دوري كرة القدم المصري.



وهاجم الإعلامي مدحت شلبي، خلال برنامجه على قناة أون سبورت، الجماهير التي تتحدث عن نغمة «التفويت أو الخسارة والفوز بالاتفاق في مباريات كرة القدم بالدوري المصري»، عقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.



وتسببت هذه التصريحات في هجوم كبير من جماهير النادي الأهلي على مدحت شلبي، مطالبين مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار بيان رسمي للرد على مدحت شلبي.



وخرج مدحت شلبي، مرة أخرى بعد هجوم الجمهور عليه، ليؤكد أنه لم يقصد جماهير الأهلي في تصريحاته الأخيرة عبر برنامجه، مضيفا في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: احترامي الكامل لكل جماهير مصر، وتصريحاتي الأخيرة تدعو الجماهير لنبذ الفتن، وترسي قواعد النظام والروح الجميلة».



وعلى الرغم من اعتذاره، استمر جمهور الأهلي في الهجوم عليه، حيث علق أحد مستخدمي تويتر:«إقالة مدحت شلبي هي الحل، هاعمل إيه بالاعتذار، ما كل شوية اعتذار مش هتفرق».



ودخل اللاعب المصري أحمد حسام ميدو على خط الأزمة أيضاً، وعلق:«الحقيقة اتفرجت على ڤيديو مدحت شلبي مالاقيتش فيه أي إشارة لجمهور الأهلي نهائياً، الغلطة الكبيرة من فريق السوشيال ميديا بتاع أون، للأسف عنوان الفيديو ورط الكابتن مدحت مع الجمهور ولو في حد لازم يتحاسب هو المسؤول عن العنوان المستفز ده اللي محتوى الفيديو مافيهوش ولا كلمه منه».



وبعد هذه الأزمة، حذفت قناة«أون سبورت» مقطع الفيديو الخاص بالإعلامي مدحت شلبي، والذي يُهاجم فيه جمهور الأهلي، وبعض الإعلاميين.