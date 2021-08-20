الصبارة الراقصة تتصدر تويتر.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر هاشتاج «الصبارة الراقصة» قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إثارة هذه اللعبة الجدل بين مستخدميها.



ولعبة الصبارة الراقصة هي عبارة عن دمية نالت شهرة واسعة على مستوى العالم، بسبب تداول العديد من الأشخاص مقاطع فيديو لها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل كبير في الترويج لتلك اللعبة الرائعة فأحبه الكبار والصغار على حد سواء.



وتتفاعل الدمية بشكل تلقائي مع الصوت واللمس، وتحتوي على أغان يتم تحميلها وسماعها، الأمر الذي يجعلها تتميز عن غيرها، وتلقى شهرة واسعة مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا.



وقال أحد مستخدمي موقع تويتر:«الصبارة الراقصة بتتشحن بالـ USB، لعبة مسلية للأطفال والكبار وبتعمل روح من البهجة، بيشتغل عليها 120 أغنية وبتقلد الكلام اللي بيتقال قدامها».



وطالب بعض مستخدمي تويتر بتخفيض أسعار الصبارة التي يصل سعرها إلى 20 دولاراً، حيث علق أحدهم:«قد يبدو الموضوع تافه، ولكن أطالب بتخفيض سعر الصبارة الراقصة»، وأضاف آخر «: هستناكي لحد ما تبقى بـ 10 جنيه، أطالب بتخفيض سعر الصباره الراقصة».