رحلة فضائية لجمع «30 حبة» تراب من المريخ

قال علماء من وكالة الفضاء اليابانية إنهم يخططون لجلب عينات من التربة من منطقة المريخ قبل الولايات المتحدة والصين اللتين بدأتا بعثات إلى المريخ العام الماضي، على أمل العثور على أدلة على أصل الكوكب وآثار محتملة للحياة.

تخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أو جاكسا، لإطلاق مستكشف في عام 2024 للهبوط على قمر المريخ فوبوس، لجمع 10 غرامات (0.35 أونصة) من التربة وإعادتها إلى الأرض في عام 2029.

وقال مدير المشروع ياسوهيرو كاواكاتسو في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن رحلة العودة السريعة من المتوقع أن تضع اليابان في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة والصين في جلب عينات من المريخ على الرغم من أنها بدأت في وقت لاحق.

هبطت المركبة "بيرسيفيرنس" التابعة لوكالة ناسا في فوهة بركان المريخ حيث ستجمع 31 عينة ستعاد إلى الأرض بمساعدة وكالة الفضاء الأوروبية في وقت مبكر من عام 2031.

وأصبحت الصين في مايو ثاني دولة تهبط وتشغل مركبة فضائية على سطح المريخ وتخطط لجب العينات بحلول عام 2030.

ويعتقد علماء جاكسا أن حوالي 0.1 بالمائة من التربة السطحية على سطح فوبوس جاءت من المريخ، و10 غرامات يمكن أن تحتوي على حوالي 30 حبيبة، اعتمادًا على اتساق التربة، كما قال كاواكاتسو بحسب سكاي نيوز العربية.

وقال توموهيرو أوسوي، الأستاذ في معهد علوم الفضاء والملاحة الفضائية، إن التربة على فوبوس من المحتمل أن تكون مزيجًا من مواد من القمر نفسه ومواد من المريخ انتشرت عن طريق العواصف الرملية.