خسارة الوزن بتناول مزيد من السعرات الحرارية!

الاتحاد (مصطفى أوفى)

من الشائع أن تناول سعرات حرارية أقل يساعد على إنقاص الوزن. لكن خبيرة تغذية أوضحت أن العكس هو الصحيح في الواقع.

فقد أكدت تامارا ويلنر، أخصائية التغذية البريطانية في خطة للأكل الصحي أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وحساب السعرات الحرارية ليس سوى حل قصير المدى لفقدان الوزن، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ديلي ميل".

فمن أجل الحصول على نتائج تدوم طويلاً، من المهم مراعاة القيمة الغذائية للطعام الذي تتناوله لفترة أطول.

يمكن أن يعني هذا تناول طعام يحتوي على سعرات حرارية أعلى من الأطعمة التي تبدو صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.

وتشرح ويلنر لماذا لا تمثل الوجبات منخفضة السعرات الحرارية مفتاح النجاح في إنقاص الوزن.

عند حساب السعرات الحرارية، عليك التفكير بعناية في كل قطعة طعام تتناولها. ربما يلاحظ أولئك الذين قاموا بحساب السعرات الحرارية لسنوات أن هذا هو أول شيء يرونه عندما ينظرون إلى الطعام: "بنان موز، أي حوالي 100 سعر حراري".

العد المستمر للسعرات الحرارية يحفز أو يفاقم اضطرابات الأكل. تشير بعض الأدلة إلى أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة من متابعي الحميات يطورون عادات غذائية مضطربة مع مرور الوقت.

على سبيل المثال، يشير العلم إلى أن هذا الاضطراب في العادات الغذائية يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نوبات الأكل بنهم. فبعد الإفراط في التفكير في وجباتنا وطعامنا وتقييد أنفسنا، نصبح أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام استجابة للعواطف.

يمكن أن يتطور هذا إلى دورة خطيرة وغير صحية من التقييد، والنهم، تليها المزيد من القيود، مما يمنعنا من فقدان الوزن وحتى التسبب في زيادة الوزن على المدى الطويل.

ولا تصنف هذه السلوكيات في بعض الأحيان على أنها اضطراب في الأكل، إلا أنها يمكن أن تتطور إلى اضطراب الشراهة عند الأكل إذا لم تتم إدارتها.

علاوة على ذلك، يشجع حساب السعرات الحرارية على ملصقات الطعام، خاصةً مع كلمات مثل "جيد" أو "سيئ" أو "علاج". كما أن إضفاء قيمة أخلاقية على الأطعمة سلوك غير صحي.

تقدم جميع الأطعمة فوائد مختلفة، وهناك بعض الأطعمة التي يجب أن نحاول تناولها أكثر بانتظام، وبعضها يجب أن نستمتع به من حين لآخر. فلا يوجد أي طعام "جيد" أو "سيئ" بطبيعته، واستخدام هذه المصطلحات يخلق علاقة غير صحية مع الطعام، مما يزيد من تعزيز عقلية الشراهة.

وبغض النظر عن التأثير النفسي الذي يمكن أن يعززه، فإن حساب السعرات الحرارية يفترض أن جميع السعرات الحرارية يتم هضمها بنفس الطريقة ولها تأثيرات مماثلة على أجسامنا. وليس هذا هو الحال. فليست كل السعرات الحرارية متساوية ولا ينبغي النظر إليها كمصادر متساوية للطاقة.

لتوضيح ذلك، ضع في اعتبارك 500 سعرة حرارية من الحلويات والبسكويت و500 سعرة حرارية من الدجاج والأفوكادو.

على الرغم من تساوي عدد السعرات الحرارية، إلا أننا سنكتسب الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف من الدجاج والأفوكادو. ويساهم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن المتنوعة في نظامنا الغذائي في الحصول على نوم جيد، مما له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على وزننا.

بالإضافة إلى أن الكمية العالية من البروتين والدهون ستجعلنا نشبع لفترة أطول وتقلل من الرغبة الشديدة لدينا في وقت لاحق من اليوم. وإذا شعرنا برغبة أقل للأكل وبعدم الجوع، فمن المرجح أن نفقد الوزن ونحافظ عليه.

وقد أظهرت دراسة كبيرة ومستمرة أن وضع الأشخاص على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت ثم إعادة إدخال نظام غذائي صحي ومتوازن ببطء، أدى إلى فقدان الوزن بشكل كبير والشفاء من مرض السكري من النوع الثاني.

ولا يعني هذا الأمر أن توازن الطاقة ليس مهمًا بل الأمر يكمن في أن هناك طرقا أكثر صحة واستدامة لفقدان الوزن.

ينتهي الأمر بالعديد منا، ممن يحسبون السعرات الحرارية، إلى نقص في السعرات الحرارية، وفقدان الوزن على المدى القصير. ولكن بعد ذلك يتكيف التمثيل الغذائي والهرمونات لدينا مع هذا الوضع الجديد، مما يعزز زيادة الدهون وزيادة الشهية.

تشير الدلائل إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يشكل بديلا فعالا للغاية لفقدان الوزن.