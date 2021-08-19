ماسورة مياه تخترق صدر شاب في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تعرض شاب لحادث سير مروع بعد انقلاب دراجة هوائية كان يقودها في محافظة الشرقية (شمالي مصر) ما أدى إلى اختراق ماسورة مياه لصدره وصولاً لظهره.

ونجح فريق طبي في استخراج الماسورة من صدر الشاب بعملية جراحية صعبة.

وأعلن الأمن المصري أنه تلقى إخطاراً بأن الشاب، البالغ من العمر 18 عاماً، تعرض لحادث تصادم في إحدى قرى مركز "منيا القمح" ما أدى إلى انقلاب دراجته.

نقل الشاب على الفور إلى مستشفى الزقازيق الجامعي حيث أجريت له الجراحة.

واستغرقت العملية الجراحية 4 ساعات لاستخراج الماسورة من صدر الشاب وإصلاح ما تضرر جراء ذلك.