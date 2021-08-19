جمال البلوشي.. «عشرة عُمر مع الحيوانات»

هناء الحمادي (أبوظبي)

كوّن جمال البلوشي صداقة من نوع مختلف حين تعايش مع الحيوانات النادر منها، والزواحف المختلفة بأحجام وأشكال منوعة، لذلك وبدأت رغبته في مرحلة الطفولة، فكان لا يهوى اللعب التقليدية، وأقبل على تربية الحيوانات واستمرت معه الهواية. لفت البلوشي انتباه متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعيش حياته مع الحيوانات في المزرعة الخاصة بأبوظبي، والتي يقوم فيها بتربيتها ويلاطفها بلغته الخاصة، وفق إجراءات السلامة والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.

مربي الحيوانات جمال البلوشي تحدث عن بدايته: «منذ طفولتي اقتني الكثير من الحيوانات، وبمجرد انتقالي ونجاحي من مرحلة لمرحلة دراسية كنت أطلب من والدي أن تكون الهدية من الحيوانات وبالفعل كان يحضرها، ومنذ ذلك الوقت زادني شغف وفضول في تربية الحيوانات، خاصة النادر منها، حيث أبحث دائماً عن المختلف والنادر من تلك الحيوانات من أجل الحفاظ عليها.

ثقافة

ويؤكد البلوشي أن الغاية من وجود تلك الحيوانات الاستمرار في الحفاظ عليها، ولتستمر دورة حياتها، خوفاً من انقراضها، لذلك وفر لها كل الاحتياجات المطلوبة موضحاً: «حب عالم الحيوانات دفع بي لاكتساب الكثير من المهارة والخبرة والمعلومات الكافية عن كل الحيوانات التي أقوم بتربيتها مما زادت معلوماتي الثقافية عن عالم الحيوانات من حيث الاهتمام بها وطرق ترويضها، وما زلت كل يوم أتعلّم عنها.

وأضاف «أصبحت الحيوانات التي أقوم بتربيتها من المقربين لي في كل زوايا المزرعة هناك الكثير من الطيور والزواحف، ولدي أكثر من 100 من الحيوانات النادرة، ولدي سلاحف مثل سلحفاة «ألدابرا»، وهي نوع معرض للانقراض، والليمور المطوق، وهو نوع من الحيوانات أيضاً المهددة بالانقراض، وتيجو نوع من أنواع السحالي، وغيرها من الحيوانات البرمائية، وعدد من الثعابين، مثل «الأناكوند»، وهي من الثعابين غير السامة.

ويضيف «إن تربية الحيوانات هواية جميلة ومفيدة، وإنّ الرغبة الحقيقية في التعايش مع تلك الحيوانات، شرط أساسي لكي تألفها، ولكل حيوان نقطة ضعف، يمكنك من خلالها ضبط سلوكه إن شذّ في بعض الأحيان».

بيئة مناسبة

ويقضي جمال البلوشي وقته مع تربية الحيوانات ورعايتها، وتوفير البيئة المناسبة لها محافظاً على صحتها ودورة حياتها، ويعطي لكل حيوان ما يلزمه من الاهتمام.. ويمتلك بعض الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض من الحيوانات، منها صغيرة الحجم أو كبيرة، ويشعر بالسعادة خلال وجوده معها.