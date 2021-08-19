الوصفات المنزلية.. سر جمال نجمات بوليود

القاهرة (الاتحاد)

يتخيل الكثيرون أن نجمات بوليوود، يضعن الكثير من المكياج ويستخدمن المنتجات باهظة الثمن، حتى يظهرن بتلك الإطلالة الساحرة والبشرة الرائعة والشعر اللامع، ولأن غالبية المستحضرات الكيميائية تؤذي بشرتهن وشعرهن، تلجأ معظم الممثلات للعلاجات المنزلية الطبيعية، حسبما ذكر موقع «Miss Kyra».

أنانيا بانداي

تحمل الممثلة الشابة معها زجاجة رذاذ بماء الورد في جميع الأوقات حتى تتمكّن من رش وجهها على فترات منتظمة، وقالت إنها تحب استخدام قناع وجه معد من الكركم واللبن والعسل، والذي يعمل كمقشر رائع، ويساعد على التخلص من الأوساخ والشوائب من الجلد.

أنوشكا شارما

ترجع أنوشكا صفاء بشرتها إلى مزيج ماء الورد وعشبة النيم الذي تصنعه بنفسها عن طريق وضع أوراق النيم المطحونة مع رشة من الكركم وبضع قطرات من ماء الورد، ويساعد هذا المزيج على إزالة السموم من البشرة، وجعلها متوهجة.

كاترينا كايف

اشتهرت كاترينا بجمالها الطبيعي، وميلها إلى وضع الحد الأدنى من المكياج، وتفضل استخدام أقنعة الطمي التي تغذي بشرتها بالمعادن وتقلل من إفراز الدهون الزائدة، كما تستخدم زيوت التجميل عن طريق تدليك بشرتها لإضفاء الإشراقة والتوهّج الصحي عليها.

علياء بهات

تفضل علياء بهات الطمي الهندي الذي ترجع إليه الفضل في جمال وصفاء بشرتها، لأنّه يخلص البشرة من الدهون الزائدة، ويمنع ظهور حب الشباب والبثور.

كارينا كابور

تحب كارينا وضع قناع من العسل على وجهها، حيث إنه يعمل كمرطب طبيعي يحفظ للبشرة نداوتها وطراوتها، كما أنّ العسل يخلص الجلد من الشوائب ويترك بشرتك بمظهر أكثر امتلاء وشباباً.