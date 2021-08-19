الشاي الأخضر.. الأفضل للرشاقة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت الأبحاث والتجارب أن مكملات الشاي الأخضر تساعد على توليد الحرارة في الجسم بما يسرع من فقدان الدهون الزائدة، لا سيما من منطقة البطن، وأن حبة واحدة منه تؤدي إلى نتائج مبهرة.

ويرجع ذلك إلى أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكافيين، والتي تجعل الجسم أكثر فعالية في حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن من خلال تنظيم الهرمونات التي يمكن أن تعزز توليد الحرارة، التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية لهضم الطعام وإنتاج الحرارة.

كما يعتبر مستخلص الشاي الأخضر مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة، بجانب مجموعة أخرى من الفوائد الصحية، من تعزيز صحة القلب والكبد والدماغ وحتى تحسين البشرة وحتى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وذكر موقع «Express» أن الدراسات وجدت أن العديد من منتجات إنقاص الوزن تدرج مستخلص الشاي الأخضر كمكون رئيس منها، بسبب قدرته على إنقاص الوزن.