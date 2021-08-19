مواد بلاستيكية «نباتية»

أبوظبي (الاتحاد)

في الوقت الذي تنطلق فيه العديد من المبادرات في جميع أنحاء العالم لحظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أو تقييدها بشدة، نظراً لأضرارها الكبيرة على البشر والطبيعة، بحيث تُعد من أبرز المشكلات عميقة الجذور والمتأصلة بعمق في ثقافة اقتصادنا الاستهلاكي.. تظهر بدائل لهذه المادة منها البلاستيك المُستخلص من النباتات.

وأكد تقرير نشره موقع «zdnet.com» أن المواد البلاستيكية المستخلصة من النباتات، والتي تتحلل حيوياً، تأتي كأحد الحلول المستساغة التي يمكنها، من الناحية النظرية، أن تحل محل العديد من المنتجات البلاستيكية المتداولة بالفعل؛ حيث تُصنع بالفعل شركة إندونيسية تدعى «أفاني إيكو» البلاستيك الحيوي من نبات الكسافا منذ عام 2014. ومن المُتوقع أن تصبح التقنية قطاعًا مزدهرًا في السنوات القادمة، رغم التحذيرات من أن المواد البلاستيكية الحيوية قد لا تتحلل بيولوجيًا، لذا ستتركز النقطة الأهم في تعزيز حماية البيئة في تحسين ثقافة الاستهلاك وتحويل المستهلك خلال العقد المقبل إلى شخص مسؤول يُحدد بعناية نوعية المنتجات التي يرغب في شرائها.