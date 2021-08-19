«البانجو».. اللحن السريع والإيقاع الرنان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«البانجو» - Banjo.. آلة موسيقية وترية تتكون من طبلة صغيرة مصنوعة من جلد حيواني أو بلاستيك رقيق، مشدود حول إطار دائري أشبه بالدف، وغالباً ما يكون معدنياً متصلاً بزند على شكل ضلع طويل تمر فوقها أوتار موصلة بمفاتيح شد.

هذا التصميم أعطى لـ «البانجو» شكلاً مميزاً تصدر عنه إيقاعات وألحان سريعة ورنانة، وقد استمد اسمها من «بنجر» وهي آلة موسيقية أفريقية.

تتمتع «البانجو» بعدة أنواع بمختلف الأشكال والأحجام ومنها: «البلوز» و«الريشة» و«التينور» و«العود» و«الجيتار» و«البزق»، ويعزف عليها إما بريشة أو عن طريق أظافر الأصابع.

ظهرت أول أشكال مبسطة لـ «البانجو» في أفريقيا ثم انتقلت إلى أميركا وأصبحت من الآلات الموسيقية التي تعتمدها الفرق الموسيقية في أداء موسيقى البلوز الأميركية.

تتعدد أوتار البانجو من 4 إلى 6 أوتار بحسب الحجم، كما هناك «بانجو» يعمل بوتر واحد في إصدار الألحان، وتختلف المواد التي تصنع منها الأوتار، وعادة ما تصنع من مواد معدنية، وهناك فِرق من عازفين في الولايات المتحدة تستخدم أوتاراً مصنوعة من خيوط النايلون، وفرق أخرى تستخدم أوتاراً مصنوعة من أمعاء الحيوان الدقيقة.



