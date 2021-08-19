دراسة تحذر من مخاطر سماعة الأذن

دينا محمود (لندن)

حذرت دراسات علمية، من بعض العادات اليومية، التي قد تُصيب الصحة العقلية لكل منّا، بأضرار لا ينبغي الاستهانة بها، خاصة سماعة الأذن، لأنها تلحق الضرر بالدماغ. وحسب الدراسة التي أعدها المجلس العالمي للدماغ في أميركا ونشرها الموقع الإلكتروني لـ«الرابطة الأميركية للمتقاعدين»: إذا كان اعتيادك الاستعانة بهذه السماعات يضر بأُذنيك، فإن خطورة ذلك على دماغك، قد لا تقل وطأة. فقد أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 635 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 36 و90 عاماً، أن ضعف السمع بشكل طفيف، جراء الاستعمال المستمر لسماعات الرأس، ربما يرتبط بتزايد مخاطر الإصابة بمتلازمة الخرف، التي يعاني المصابون بها، من تدهور الوظائف المعرفية، مثل القدرة على التفكير والتذكر، والاضطلاع بالأنشطة اليومية المعتادة.