«مفاجآت صيف دبي».. ترفيه وكوميديا

دبي (الاتحاد)

تقدم الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، والتي تختتم فعالياتها في 4 سبتمبر أي بعد أسبوعين فقط، لسكان المدينة وزوارها مجموعة كبيرة من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء المدينة التي تركز على الترفيه والكوميديا.

ويتواصل المرح خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، حيث يمكن للجمهور والمتسوقين استكشاف العروض التي تقدمها المتاجر، والاستمتاع بالمأكولات الرائعة، وكذلك العروض الموسيقية المباشرة وغيرها الكثير.

وتسهم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة ترحب بالجميع، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات. وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات التي تستضيفها المدينة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وتعود فعالية ذا لافتر فاكتوري في نهاية الأسبوع الحالي من خلال عرضين رائعين في فندق موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس دبي يومي 19 و20 أغسطس. وسيصعد الممثل الكوميدي نك غويرا إلى خشبة المسرح بعد ظهوره مع جيمي فالون في برنامج تونايت شو، وستاند أب ريفوليوشن من كوميدي سنترال.

ويقدم النجم الألماني دي جيه بول فان ديك عرض شاين إيبيزا في كوكاكولا أرينا بدبي يوم 19 أغسطس. ويرحب مسرح مول الإمارات بعرض سندريلا: بايت سايز باليه من إنتاج موسكو سيتي باليه يومي 19 و21 أغسطس. ويمكن لعشاق الكوميديا الاستمتاع بأمسية كوميدية عربية من الدرجة الأولى في دبي أوبرا يوم 20 أغسطس في عرض ذا شو وبس.