«ديزني على الجليد» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق استعراض «اعثر على بطلك» من «ديزني على الجليد» في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس بأبوظبي، بدءاً من 2 إلى 11 سبتمبر 2021، في رحلة مثيرة وعرض ترفيهي ممتع على الجليد للكبار والصغار، يقدم أشهر قصص ديزني المليئة بالمغامرات البطولية بصحبة «ميكي ماوس» و«ميني ماوس» و«دونالد دك» و«جوفي»..

ويشهد الاتحاد أرينا تغيرات كبيرة مدهشة ليحاكي عالم «ديزني» الساحر بواسطة العديد من فناني الأداء وطاقم العمل لدى «ديزني» الذين وصلوا إلى أبوظبي من جميع أنحاء العالم، وهم يعملون بجد لإتقان الألعاب البهلوانية ومهارات التزلج ذات المستوى العالمي، للتأكد من أن عرض «اعثر على بطلك» سيكون من أفضل التجارب الترفيهية الاستثنائية. ويقدم العرض الترفيهي مجموعة من قصص ومغامرات شخصيات ديزني الشهيرة، أبرزها «موانا» في رحلة مثيرة مليئة بالشجاعة والإقدام إلى مناطق مجهولة مع «ماوي» في سعيها لإنقاذ جزيرتها لتصبح مستكشفة شجاعة، ومع الرحلة الملكية إلى جانب الأختين «آنا» و«إلسا» ورجل الثلج المضحك «أولاف» والاستمتاع بأشهر أغنياتهم (Let it Go) و(In Summer)، ورحلة غوص مذهلة في أعماق البحار مع «سباستيان» وفرقته المدهشة من القشريات أثناء تقديمهم «أرييل» بطابع قديم مستوحى من فترة الثمانينيات.

وينخرط الحضور مع السكان المشاغبين داخل «سناجلي داكلينج» عندما تقوم «رابونزل» بزيارتهم بصحبة «فلين رايدر»، حيث تقوم باستكشاف العالم خارج بلدها وتستمتع برؤية الأضواء العائمة.

وحفاظاً على السلامة العامة من فيروس «كورونا»، قد وضعت بعض الشروط التي يجب اتباعها لحضور العرض الترفيهي «اعثر على بطلك»، فالضيوف من عمر 16 عاماً فما فوق يجب إظهار الرمز E الذي يشير إلى حالة تلقي التطعيم بالكامل من خلال تطبيق «الحصن»، والضيوف من عمر 13 عاماً فما فوق، مطلوب منهم إظهار اختبار «تفاعل البوليميراز المتسلسل» سلبي ولم يستغرق أكثر من 48 ساعة قبل وقت الحضور، ومن هم في عمر 12 عاماً وما دون، لا تحتاج إلى اختبار «تفاعل البوليميراز المتسلسل»، ويجب على من هم في عمر ثلاث سنوات فما فوق ارتداء قناع واق للوجه في جميع الأوقات، ويتعين على جميع الضيوف إبراز الحالة الخاصة بهم على تطبيق «الحصن» عند الدخول.