تجارب عائلية في «عالم فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم، لضيوفها فرصة مميزة لإضافة عنصر الحماس والمرح لعطلتهم الصيفية من خلال العديد من الألعاب والتجارب الترفيهية العائلية التي تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى برامج تعليمية ترفيهية مخصصة للأطفال.

وتستمر أنشطة فعاليات الصيف المستوحاة من موسم سباقات الفورمولاـ 1 لعام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس 2021. ويمكن للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات ترفيهية فريدة مع أجمل الألعاب اللوحية الجماعية التفاعلية بالحجم الطبيعي، والتنافس للفوز بلعبة «إكس - أو» أو لعبة «الداما» وغيرها من الألعاب المميزة المستوحاة من شخصية الميكانيكي بيرتو المحبوبة. كما يمكن لضيوف المدينة الترفيهية المشاركة في مباراة بولينغ حماسية مستوحاة من مغامرات بينو الرائعة، أو المشاركة في تركيب سيارة الفيراري الخاصة بهم والحصول على شهادة ميكانيكي معتمد.

أما الأطفال فيمكنهم المشاركة في فعالية «تحدي أبطال الناشئين 2.0» وجمع خمسة أختام خلال المشاركة في الألعاب والتجارب المتوفرة في هذه الفعالية للفوز بنشاط مجاني للأشغال والحرف الفنية. كما ستتوفر عدد من الفعاليات الأخرى في «عالم فيراري أبوظبي» خلال فصل الصيف مثل ورش العمل العائلية التي تتيح للضيوف صنع سيارة السباق سكودريا فيراري فورمولاـ 1 وتجميع أجزائها باستخدام الكوكيز، أو اختبار مهاراتهم وقدراتهم والتنافس خلال فعالية أكاديمية الكارتينج.

وصممت منطقة العائلة خصيصاً لتمنح الضيوف من العائلات والصغار المزيد من المرح مع أجمل الألعاب والأنشطة العائلية التي تمكنهم من خوض تجارب ترفيهية حافلة بالتشويق والمغامرة، حيث تعزز هذه المنطقة من المجموعة الواسعة من الألعاب والتجارب الشهيرة التي توفرها المدينة الترفيهية.