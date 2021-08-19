هيو جاكمان يتألق من جديد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

لم يتردد رائد أفلام الأبطال الخارقين، من خلال شخصية وولفرين في سلسلة «إكس مِن»، هيو جاكمان طويلاً للقبول بالعرض الذي تلقاه للمشاركة في فيلم «ريمينيسنس»، وهو شريط استباقي للمستقبل تجمع مجرياته بين الخيال العلمي والنمط البوليسي القديم وقصة حب. وتنبع فكرة الفيلم، الذي تنتجه «وورنر براذرز» ويبدأ عرضه في الصالات الأميركية اليوم، من خيال مبتكري المسلسل التلفزيوني «وست وورلد» الذي حقق نجاحاً واسعاً، وتدور أحداثه في مدينة ميامي، ولكن بحلّة مختلفة بعدما تسبب ارتفاع مستوى مياه المحيط في إغراقها بالكامل تقريباً.