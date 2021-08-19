وفاة الرسام والنحات الفرنسي غي دو روجمون

توفيّ الرسام والنحات الفرنسي غي دو روجمون عن 86 عاماً، على ما أعلنت اليوم الخميس أكاديمية الفنون الجميلة.

واعتبرت الأكاديمية، في بيان، أن وفاة دو روجمون، العضو فيها منذ العام 1997، تشكّل "خسارة فادحة".

وتنتشر منحوتات دو روجمون الضخمة ذات الأشكال البسيطة والألوان الزاهية في أماكن عامة وخاصة في مختلف أنحاء العالم، كحديقة ميتروبوليتان في كيتو (الإكوادور) ومتحف هاكوني المفتوح في اليابان ومتحف الفن الحديث في باريس.

والراحل من مواليد العاصمة الفرنسية في أبريل 1935. وقد شارك في بينالي باريس منذ العام 1965. ثم انتقل إلى مدينة نيويورك الأميركية حيث أقام معرضاً له لفت الانتباه إليه.

بعد عودته إلى فرنسا في السبعينات، تميز بعمله على الأشكال والألوان وخصوصاً على المنحوتات متعددة اللون ذات الأشكال الهندسية.