السماء تشهد ظاهرة فلكية نادرة مساء اليوم

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد السماء ظاهرة فلكية نادرة، اليوم الخميس، حيث سيكون كوكب الأرض واقعًا بين الشمس وكوكب المشتري. ويمكن لسكان الدول العربية رؤية كوكب المشتري من دون أدوات فلكية متطورة، حيث سيظهر وقت غروب الشمس كنقطة مضيئة متوهجة.

يحدث ذلك بالتزامن مع ظهور القمر الأحدب المتزايد في السماء، بحسب الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية. تتكرر الظاهرة مرة أخرى عند اقتراب كوكب المشتري من القمر في ليالي 21 و22 من شهر أغسطس الجاري.

وفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، والذي يتزامن مع غروب الكوكب عند شروق الشمس على كوكب الأرض.

وعلى الرغم من رؤية الكوكب ظاهرًا إلا أنه سيكون على مسافة 600,4 مليون كيلومتر، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيكون قرصه بعرض 49 ثانية قوسية فى هذا التقابل.

وعند رؤيته من التلسكوبات، يمكن ملاحظة غلافه الجوي الذي ينقسم إلى أحزمة ملونة تتوازى مع خط الاستواء. وأكثر ما يمكن الاستمتاع به هي البقعة الحمراء الكبيرة التي تتسع لإسقاط كوكب يوازي حجم كوكب الأرض بداخلها وهي مستمرة على كوكب المشتري منذ 150 سنة.