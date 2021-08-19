ناسا تشرك المعلمين والطلاب في مهمات خيالية إلى الفضاء

شعبان بلال (القاهرة)

هل أنت مدرس تخطط للعام الدراسي القادم؟ أحضر ناسا إلى فصلك الدراسي من خلال موارد العودة إلى المدرسة! لديهم عالم من الأنشطة العلمية والتجارب والرحلات الميدانية الافتراضية. تستعد وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى إشراك طلاب المدارس حول العالم في أنشطة مثيرة وتحديات تثير التفكير على مدار العام المقبل.

وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي إنها تُقدم العديد من الموارد لإلهام الجيل القادم من المستكشفين، ومساعدة المعلمين والطلاب على الاستمرار في المشاركة في مهامها. وأكد مايك كينكيد، المدير المساعد لمكتب مشاركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التابع لوكالة ناسا، إن موسم العودة إلى المدرسة هو حقًا وقت مثير لناسا، مضيفاً أنه يمثل بداية عام جديد من الفرص للتواصل مع الطلاب والأسر والمعلمين الذين يدعمونهم.

وتابع عبر الموقع الرسمي للوكالة:«يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم هذه المجموعة المتنوعة من الأنشطة والخيارات للطلاب من K-12 إلى مستوى الجامعة».

وأعدت وكالة ناسا قائمة طويلة من الفرص المتعلقة بالمهمة للطلاب والمعلمين والأسر لاستخدامها خلال العام الدراسي 2021-2022، حيث أطلقت هاشتاج «BacktoSchool، و #NASASTEM»، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على محتوى وتحديثات إضافية. وتضم هذه القائمة، التعرف على بعثات أرتميس التابعة لوكالة ناسا البشر إلى القمر على متن مركبة أوريون الفضائية التي أطلقها صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم، مؤكدة أن الدروس المستفادة خلال عصر أرتميس ستساعد في الاستعداد لإرسال رواد فضاء إلى المريخ.

ومن ضمن الفرص التعليمية، التعرف على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أكبر تلسكوب لعلوم الفضاء وأقوى وأكثر تعقيدًا قامت ناسا ببنائه على الإطلاق، بالإضافة إلى فرصة فهم دور ومهام المركبة Mars 2020 Perseverance Rover التي هبطت بنجاح على سطح الكوكب الأحمر في فبراير 2021.

ودعت ناسا أيضاً المعلمين والطلاب إلى استكشاف مجموعة أدوات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في وكالة ناسا، واستخدام لعبة ناسا سبيس فويجرز Card Game لتصميم مركبة فضائية كوكبية، بالإضافة إلى لمحات عامة عن مركبة الفضاء مارس 2020 وطائرة هليكوبتر المريخ، وصور مهمة مارس 2020، ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة الخاصة بالمهمة.