تعرف عليها هل انفصلت ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي؟

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تنوي الانفصال من زوجها أحمد العوضي بسبب أزمات كبرى بينهما خلال الفترة الماضية. وفي تفاصيل الأزمة زعمت تلك الأنباء بأن ياسمين عبدالعزيز رفضت أن يرافقها العوضي في رحلة علاجها خارج مصر، خاصة أنه لا يتواجد إلى جوارها رغم سفرها منذ أيام، على الرغم من أن المعلن أنه لم يرافق زوجته لسويسرا بسبب فشله في الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا كي يرافق زوجته.

وتداول رواد مواقع التواصل ما قام به العوضي وكتبه عبر حسابه على «فيس بوك» بعد أن دخل إلى حساب الصحفي الذي قام بنشر الخبر وعلق على المنشور الخاص به وأكد له أن الأمور ليست صحيحة على الإطلاق، وكتب له «كفاية هبد.. الحكاية مش ناقصة».

ونفى العوضي من أبلغ الصحفي بهذ الأمر فقد خدعه، خاصة أن ياسمين عبد العزيز مازالت زوجته، ولا توجد كلمات ذكرت في الخبر صحيحة على الإطلاق، وطالبه بألا يدس السم في العسل، وأن يتحرى الدقة فيما يتم نشره حول الأمر بعد ذلك، خاصة أنه إذا كان هناك شخص أخبره بهذا الأمر، فعليه أن يتأكد من المعلومة قبل أن يقوم بنشرها.